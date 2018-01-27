محمد بن زايد: أبناؤنا يعكسون قيماً تربّوا عليها في الإخلاص والشجاعة والإقدام والبذل والتضحية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال حديثه مع والد الشهيد عبدالله محمد أحمد الدهماني وإخوانه عن اعتزاز الإمارات وفخرها بأبنائها الأبطال الذين يسطرون المواقف البطولية والمشرفة لهم ولأهليهم ودولتهم ويقدمون أغلى ما يملكون لأجل الوطن والحق والواجب، وقال سموه إن أبناءنا يعكسون قيماً تربوا عليها في الإخلاص والشجاعة والإقدام والبـذل والتضحيـة.

جاء ذلك خلال تقديم سموه أمس واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن عبدالله محمد أحمد الدهماني الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني مع القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة الحويلات بإمارة رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد عبدالله محمد أحمد الدهماني.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره واعتزازه بوقفة أسر الشهداء الشامخة والمواقف العظيمة والجليلة التي أبدوها بكل عز وصلابة متسلحين بقوة الإيمان بقضاء الله وقدره.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.