محمد بن زايد: أبناء الإمارات يسطّرون مواقف بطولية مشرّفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزاز الإمارات وفخرها بأبنائها الأبطال الذين يسطّرون المواقف البطولية والمشرفة لهم ولأهليهم ودولتهم، ويقدمون أغلى ما يملكون لأجل الوطن والحق والواجب.

جاء ذلك خلال تقديم سموه، أمس، واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن عبد الله محمد أحمد الدهماني، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني مع القوات المشاركة في عملية «إعادة الأمل» في اليمن، ضمن قوات التحالف العربي.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بوقفة أسر الشهداء الشامخة، والمواقف العظيمة والجليلة التي أبدوها بكل عز وصلابة، متسلحين بقوة الإيمان بقضاء الله وقدره. وقال سموه، خلال حديثه مع والد الشهيد وإخوانه، إن أبناءنا يعكسون قيماً تربوا عليها في الإخلاص والشجاعة والإقدام والبـذل والتضحيـة.

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