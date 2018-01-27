أحمد خليفة السويدي والشيوخ يحضرون أفراح المنصوري

حضر معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك حفل الاستقبال الذي أقامه محمد آل حوفان المنصوري بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة سيف آل عصيان المنصوري. كما حضر الحفل الذي أقيم في مجلس الوثبة بأبوظبي عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.