أحمد خليفة السويدي والشيوخ يحضرون أفراح المنصوري

حضر معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك حفل الاستقبال الذي أقامه محمد آل حوفان المنصوري بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة سيف آل عصيان المنصوري. كما حضر الحفل الذي أقيم في مجلس الوثبة بأبوظبي عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.
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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الهند وحاكم أستراليا
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.
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محمد بن زايد: أبناؤنا يعكسون قيماً تربّوا عليها في الإخلاص والشجاعة والإقدام والبذل والتضحية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال حديثه مع والد الشهيد عبدالله محمد أحمد الدهماني وإخوانه..
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سلطان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة علي الكتبي
قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى علي مصبح بالخصم الكتبي،
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سعود بن صقر وراشد المعلا يحضران أفراح ابن جمل والأحمد
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أول أمس ..
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عبدالله بن زايد: علاقات تاريخية بين الإمارات والهند
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة بمناسبة يوم الجمهورية الـ 69 لبلاده.
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حاكم رأس الخيمة يعزي أسرة شهيد الوطن عبدالله الدهماني
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن عبدالله محمد أحمد الدهماني..
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أحمد الفلاسي: إنجاز لخدمة البشرية
اعتبر معالي الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء،
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محمد الشرقي يحض خريجي «زايد العسكرية» على العطاء والتضحية
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، احتفال أهالي منطقة الطويين بمناسبة تخريج أبنائهم ضباطاً من كلية زايد الثاني العسكرية الذي أقيم في الطويين.
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«الياه 3» يتّجه إلى موقعه المداري بنجاح
أكدت «الياه سات»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية في الإمارات، إطلاق «الياه 3» من قاعدة جويانا الفرنسية، وهو القمر الصناعي الثالث في أسطول الشركة،
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محمد الأحبابي: خطوة على طريق الريادة
أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن الإطلاق الناجح لقمر «الياه 3» يعتبر مصدر فخر واعتزاز لشعب دولة الإمارات بشكل عام،
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رئيس مجلس النواب الأميركي يزور جامع الشيخ زايد الكبير
زار بول ريان رئيس مجلس النواب الأميركي،جامع الشيخ زايد الكبير وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة، حيث تجول في الجامع،
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أحمد خليفة السويدي والشيوخ يحضرون أفراح المنصوري
حضر معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح،