محمد الشرقي يحض خريجي «زايد العسكرية» على العطاء والتضحية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، احتفال أهالي منطقة الطويين بمناسبة تخريج أبنائهم ضباطاً من كلية زايد الثاني العسكرية الذي أقيم في الطويين.

وحض سموه الخريجين على البذل والعطاء والتضحية والصبر وتقوى الله وطاعته والولاء للقيادة الحكيمة في خدمة الوطن الغالي والدفاع عن ترابه. كما هنأ سموه أهالي الخريجين بما أنجزه أبناؤهم من علم وتدريب في كلية زايد العسكرية التي وصفها سموه بمصنع الرجولة والعطاء. بدورهم، شكر أهالي الطويين حضور ولي العهد الاحتفال، مؤكدين أن هدف أبنائهم الأسمى التضحية والفداء من أجل وطنهم وقيادتهم الحكيمة.