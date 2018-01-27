سعود بن صقر وراشد المعلا يحضران أفراح ابن جمل والأحمد

المصدر:
  • رأس الخيمة - وام
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■ سعود بن صقر وراشد بن سعود والحضور خلال حفل الاستقبال | وام

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حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أول أمس حفل الاستقبال الذي أقامه حسن جمال بن جمل بمناسبة زفاف نجله «ارحمة» إلى كريمة عمر عبدالرحيم الأحمد.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وجمع من المدعوين.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهد أم القيوين والحضور العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين.

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