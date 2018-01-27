حاكم رأس الخيمة يعزي أسرة شهيد الوطن عبدالله الدهماني

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن عبدالله محمد أحمد الدهماني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في «إعادة الأمل» للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة الحويلات في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعبدالعزيز عبدالله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وعبد الله خلفان الشريقي رئيس مجلس إدارة جمعية رأس الخيمة التعاونية الزراعية.

سموه يعزي في وفاة الشيخة ميرة القاسم ي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة ميرة بنت مايد بن ناصر القاسمي. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي عن صادق العزاء والمواساة إلى إخوة وأبناء وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.