محمد بن حميد وماجد القاسمي يحضران أفراح الرميثي والشامسي

حضر الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حارب سلطان الرابوي الرميثي بمناسبة زفاف نجله يوسف إلى كريمة عبدالله راشد بن هزيم الشامسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف، الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وعدد من كبار المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بالمناسبة.