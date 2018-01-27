خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الهند وحاكم أستراليا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث سموه، برقية تهنئة إلى السير بيتر كوسغروف حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده «يوم أستراليا».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية الهند والسير بيتر كوسغروف.