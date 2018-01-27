سلطان بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة علي الكتبي

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى علي مصبح بالخصم الكتبي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس إلى خيمة العزاء التي نصبت إلى جوار منزل الفقيد في منطقة الهير في مدينة العين، والتقى خلالها أولاده سيف وسعيد ومطر ومحمد وعبدالله وأحمد وسلطان ومنصور، وعدداً من أهله وأقاربه.

كما شارك سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة خلال تواجده في تلقي العزاء من المواطنين والمقيمين، معبراً عن صادق مواساته في المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب أولاد الفقيد وأهله عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي ساهمت زيارته لهم في التخفيف من أحزانهم، متمنين لسموه طول العمر ومزيداً من الصحة والعافية.