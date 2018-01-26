باسم المجموعة العربية

الإمارات تطالب بالعمل على إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

المصدر:
  • وام
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طالبت المجموعة العربية المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات أُحادية الجانب تهدف الى تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وتهدد من حل الدولتين.

كما شددت أيضا على تكثيف وتسريع كل الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد.

جاء ذلك خلال بيان المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة الذي أدلى به السيد سعود الشامسي، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية، أمام الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس في نيويورك حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

 

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