"صقور الداخلية" تنقذ سائحة أوروبية تعرضت لإصابة في وادي شوكة

أنقذت طواقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، سائحة أوروبية (21 عاماً) تعرضت لإصابة أثر سقوطها في أحد المنحدرات الجبلية أثناء ممارستها رياضة التسلق في وادي شوكة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بعد إن تجاوز طاقم الإنقاذ الجوي التحديات وصعوبة تضاريس المكان ونفذ مهمته الإنسانية بكل احترافية.

وقال العقيد الركن طيار سالم خليفة سالم السويدي، نائب مدير إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة الخامسة و30 دقيقة من مساء يوم أمس "الخميس " للمساعدة في نقل مصابة بكسور في الرجلين بوادي شوكة لصعوبة تضاريس المكان الذي تعرض فيه للسقوط، حيث أقلعت طائرة محملة بالطاقم الطبي الذي تعامل مع المصاب بتقديم الإسعافات الأولية في مكان السقوط ومن ثم نقلها إلى مستشفى الذيد.

وأوضح السويدي أن طاقم الإنقاذ الجوي مدرب ومؤهل لكافة عمليات الإنقاذ وخاصة العمليات الصعبة، والتي تتطلب تأهيل عالي لما تمثل المناطق الوعرة والمنحدرات الجبلية من تحديات لطواقم الإسعاف، مشيراً إلى أن المصابة سقطت في منحدر لا يمكن الهبوط فيه وليس لدى المركبات من قدرة للوصول إليه؛ ومع حالة المصابة التي تستلزم عدم التحريك، تدخل فريق الإنقاذ الجوي المتخصص بواسطة الرافعة، وتم انتشال المصابة والوصول بها إلى الطائرة بسلام وتقديم الإسعافات الأولية، وليتم بعد ذلك نقلها على الفور إلى المستشفى.

وجدد السويدي الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والالتزام التام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة خاصة اثناء ممارسة رياضة التسلق التي تتطلب معدات خاصة وملابس وقائية وتحت اشراف ورفقة مدربين مختصين مؤهلين قادرون على التعامل مع أية طارئ حيث يتم ممارسة الرياضة في الأماكن المسموح بتوفر البيئة الآمنة لمثل هذه الرياضات.