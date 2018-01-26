الياه سات تؤكد إتمام عملية إطلاق "الياه 3"

أكدت "الياه سات"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية في الإمارات العربية المتحدة، إطلاق "الياه 3"، وهو القمر الصناعي الثالث في أسطول الشركة.

ويشكل الإطلاق خطوة هامة في استراتيجية الياه سات لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الموفرة عن طريق حزمة الترددات Ka لتكمل التغطية الحالية في أنحاء قارة إفريقيا وتصل إلى قارة أمريكا اللاتينية لأول مرة.

وعلى الرغم من أن عملية الاطلاق كانت قد واجهت بعض التحديات التقنية حيث تم وضع القمر الصناعي في مدار مختلف عن المدار المحدد له مسبقاً، إلا أنه قد تم التأكد لاحقاً من عمله بشكل سليم. وسوف يتم إعادة رسم مسار رحلة الياه 3 ليصل إلى موقعه المداري المخطط له مسبقاَ.

وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات": "إننا سعداء بالتأكد من عمل الياه 3 بشكل سليم، وتجري الآن كافة التدابير لتأمين سير القمر الصناعي في مساره المخطط له . وأود ان أتوجه بالشكر لشريكنا التكنولوجي أوربيتال إي تي كي وفريق الياه سات على العمل بجهد لضمان إتمام مهمة الياه 3 وتحقيق أهدافه".

من جانبه، قال فرانك كولبرتسون، رئيس مجموعة أوربيتال إي تي كي: " استناداً إلى الإشارات التي استقبلناها من القمر الصناعي نؤكد بأن الياه 3 في المدار بحالة سليمة ، ويقوم بالاستجابة إلى أوامر فريق مركز التحكم. وسنواصل العمل مع فريق الياه سات لتحقيق أهداف المهمة".

"الياه 3" هو أول قمر صناعي يعمل بقدرات دفع إلكترونية هجينة، مطور من قبل شركة أوربيتال إي تي كي، ويعتمد في تصميمه على منصة جيوستار-3 (GEOStar-3™)، ويوفر خدمات الاتصالات الفضائية عن طريق نطاق الترددات Ka بشكل كامل، وأطلق الياه 3 على متن الصاروخ آريان 5 من قبل شركة أريان سبيس يوم 25 يناير 2018 الساعة 22:20 بالتوقيت العالمي من مدينة كورو في جويانا الفرنسية.

وسينضم الياه 3 إلى القمرين الياه 1 والياه 2 في تمكين الملايين من الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غرب آسيا والبرازيل للوصول إلى الإنترنت بأسعار مناسبة عبر خدمة الإنترنت الفضائي عالي السرعة: ياه كليك.

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الاتصال بالإنترنت الفضائي للجميع، مما يتيح فرصا وآفاقاً جديدة واسعة من المستفيدين تشمل القطاعات الحكومية والشركات الخاصة بالإضافة إلى الأفراد.

وسيوسع الياه 3 نطاق التغطية التجارية لحزمة الترددات ka، من شركة الياه سات لتصل إلى 19 سوقًا جديدة في إفريقيا، لتغطي 60% من سكان قارة إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك سيخدم الياه 3 السوق البرازيلية حيث سيغطي أكثر من 95% من سكانها. وستباشر الياه سات في تفعيل الخدمات التجارية للقمر الصناعي الياه 3 خلال وقت لاحق من العام الجاري.