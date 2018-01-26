دفاع مدني عجمان يخمد حريق خيمة منزل مواطن

تمكن رجال الدفاع المدني بعجمان من إخماد حريق شب في خمية منزل مواطن بمنطقة الجرف عصر اليوم، من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال الملازم أول محمد حميد المهيري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عصر اليوم في تمام الساعة 5:06 دقائق يفيد باحتراق خيمة خارج المنزل.

وعلى ضوء البلاغ تحركت فرقة من مركز الإدارة، إلى موقع الحادث وقامت فورا بمكافحة الحريق وإخماده بواسطة الماء، الذي أتى على جميع محتويات الخيمة، وعند الانتهاء من المهمة قامت الفرقة بتسليم موقع الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات.

وناشد المهيري أصحاب الخيام اتباع شروط الوقاية والسلامة للخيام ، والتأكد من التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري، وتوفير طفايات الحريق اليدوية، وعدم التدخين داخل الخيام، مشيراً إلى أنه لايجوز استعمال أي معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهو داخل الخيام، ويجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية إضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي مع مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع التلقائية، إلى جانب أن تكون الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة معالجة بمواد مبطئة لانتشار اللهب، إلى جانب المواد المصنعة منها الخيام مقاومة للهب وأن تحقق المواصفات المتعمدة بهذا الخصوص، ومناشداً اتباع الإجراءات القانونية لترخيص الخيام من الجهات المختصة.