حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم بوجه عام وتزداد كميات السحب ليلا على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة خلال النهار تنشط الرياح الشمالية الغربية خلال الليل خاصة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وعن حركة الرياح أوضح أنها ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 12 - 25/ 30 كم / ساعة خلال النهار تصبح شمالية غربية / 30 - 55/45 كم/ساعة خلال الليل وصباح الغد الباكر على البحر .

أما عن حالة البحر في الخليج العربي لفت المركز إلى أنه سيكون خفيفا إلى متوسط الموج خلال النهار يصبح مضطربا مع صباح الغد فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:16 والمد الثاني عند الساعة 22:17 والجزر الأول عند الساعة 15:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:13 .

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:06 والمد الثاني عند الساعة 05:35 والجزر الأول عند الساعة 12:04 والجزر الثاني عند الساعة 00:12 .

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 13 95 30

دبي 27 16 95 30

الشارقة 27 12 95 35

عجمان 26 13 95 40

أم القيوين 26 13 95 35

رأس الخيمة 24 14 95 40

الفجيرة 26 17 70 30

العين 30 14 75 15

ليوا 29 11 95 20

الرويس 27 13 90 25

السلع 27 15 90 25

دلما 26 17 80 40

طنب الكبرى 24 17 85 45

طنب الصغرى 24 17 85 45

أبوموسى 24 15 85 45