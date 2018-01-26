محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبدالله الدهماني برأس الخيمة

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن عبدالله محمد أحمد الدهماني الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني مع القوات المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

و أعرب سموه خلال زيارته اليوم مجلس العزاء في منطقة الحويلات بإمارة رأس الخيمة عن خالص تعازيه و صادق مواساته لوالد و ذوي الشهيد عبدالله محمد أحمد الدهماني، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار و أن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال حديثه مع والد الشهيد وإخوانه عن اعتزاز الامارات وفخرها بأبنائها الأبطال الذين يسطرون المواقف البطولية والمشرفة لهم ولأهليهم و دولتهم و يقدمون أغلى ما يملكون لأجل الوطن والحق والواجب وقال سموه إن أبناءنا يعكسون قيما تربوا عليها في الاخلاص والشجاعة والاقدام والبذل والتضحية.

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره واعتزازه بوقفة أسر الشهداء الشامخة والمواقف العظيمة والجليلة التي أبدوها بكل عز وصلابة متسلحين بقوة الايمان بقضاء الله وقدره.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.