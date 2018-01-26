«الضربة القاضية».. رائعة شعرية جديدة لمحمد بن راشد

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه الرسمي في موقع إنستغرام، أمس، قصيدة جديدة بعنوان «الضربة القاضية»، مفعمة بالمشاعر الجياشة، الممزوجة بتعابير الفرسان، وبأس الشجعان المرتفعين على صهوات الجياد بقاماتهم، والمحلقين في سماء الشعر برقة ألفاظهم، وعذوبة المعاني المتدفقة على أسنة أقلام لا تعرف إلا الإبداع سبيلاً. وحفلت هذه الرائعة الجديدة بالمعاني الوجدانية، والرقة والعتاب الصافي صفاء لجين الفضة، حيث يعبر من خلالها سموه عن قسوة الجفاء دون التخلي عن التمسك بالوفاء والصدق والمحبة.. واضعاً القراء أمام حلبة نزال روحيّ شجيّ يفيض منه سحر البيان، بتحويل المعاني والأحاسيس إلى صورة مستحضرة أمام العيون.

ـــ قصيدة منسابة كجدول ماء رقيق منبعها كبد برّح بها الشوق

ـــ ترنّم يفيض من قلب مملوء بوجد ينبثق في هدأة الليل أبياتاً من ذهب

ـــ مفردات وصور جميلة نبيلة تدل على تفرّد قائد وفارس

ـــ قافية الهاء الساكنة أضفت مسحة غنائية بديعة على القصيدة

ـــ تراكيب بلاغية رفيعة المستوى تكتنز بالجمال الأخلاقي

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