مساعدات عاجلة للمتأثرين بإعصار موريشيوس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، تقدم الهيئة مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الإعصار الذي ضرب موريشيوس مؤخراً. وشرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ووضعت خطة للإغاثة الطارئة تقدم من خلالها الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأسر التي تأثرت بالكارثة وتواجه ظروفاً إنسانية صعبة حالياً. ويغادر الدولة اليوم متوجهاً إلى موريشيوس وفد من «الهيئة» لقيادة العمليات الإغاثية ميدانياً.

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