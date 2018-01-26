الشيخة فاطمة تشيد بحرص القيادة الرشيدة على حماية الأطفال

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن أسفها العميق لفقدان الأطفال السبعة من أبناء أسرة الصريدي في منطقة رول ضدنا بالفجيرة نتيجة الحريق الذي شب في منزلهم.

وأشادت سمو الشيخة فاطمة بحرص القيادة الرشيدة للدولة على حماية الأطفال في منازلهم، وتوفير كل وسائل الحماية لهم، مثمّنة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتعلقة بالإسراع في ربط البيوت والفلل السكنية بنظام الإنذار المبكر وغرف العمليات في إدارات الدفاع المدني.

كما أشادت سموها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كامل الرعاية والدعم للأم المفجوعة ولذوي أسرة الصريدي ومتابعة كافة شؤونهم.

للتفاصيل اقرأ: