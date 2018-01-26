محمد بن راشد والنعيمي يحضران أفراح قبيلة الكتبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي - العين مساء أمس لمناسبة زفاف عدد من شباب قبيلة الكتبي. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيوخ للعرسان وهنأ سموهم، قبيلة الكتبي وتمنوا للمعاريس حياة أسرية سعيدة مظللة بالحب والرفاء والبنين.

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