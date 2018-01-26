«الياه 3» في الفضاء اليوم

أعلنت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية، أنه سيتم في الساعة الثانية والثلث من فجر اليوم الجمعة، إطلاق الصاروخ «آريان 5» الذي سيحمل القمر الصناعي «الياه 3» لمدة 30 دقيقة على منصة الإطلاق من جويانا الفرنسية، في إنجاز جديد تسطره دولة الإمارات في قطاع الفضاء.

ويتيح «الياه 3» خدمة الإنترنت الفضائي إلى 20 سوقاً إضافيةً؛ ليغطي 60% من سكان القارة الإفريقية، وستصل تغطية «الياه سات» للمرة الأولى إلى البرازيل لتغطي 95% من سكانها.

ويعتمد القمر الاصطناعي الجديد في تصميمه على منصة «جيوستار3» (GEOStar-3™)، كما يمتاز بأدائه العالي واعتماده بشكل كامل على الحزمة (Ka)، وجرى تصميمه وتصنيعه واختباره في مرافق شركة «أوربيتال ساينس» في دولز بفرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية.

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