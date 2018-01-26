بث مباشر لإطلاق القمر الصناعي الإماراتي الياه 3

رابط مباشر لمشاهدة إنطلاق القمر الصناعي الإماراتي الياه 3، الذي سينطلق عند الساعة 2:15 صباح اليوم.
رابط مباشر لمشاهدة إنطلاق القمر الصناعي الإماراتي الياه 3، الذي سينطلق عند الساعة 2:15 صباح اليوم.
نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه الرسمي في موقع إنستغرام، أمس، قصيدة جديدة بعنوان «الضربة القاضية»،
مُخطئٌ مَن يظنُّ أنّ الفرسان الشجعان لا يبحثون عن لحظة شوق في حياتهم، فهم على الرغم من شجاعتهم وثبات قلوبهم،
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: عِمْ صباحاً وعِمْ مساءً.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ..
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن خالص تعازيه في وفاة لطيفة يونس تبريزي.
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان..
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «4» لسنة 2018 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة.
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي ميخائيل بوغدانوف مبعوث رئيس روسيا الاتحادية الخاص بالشرق الأوسط..
قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واجب العزاء في وفاة المرحوم سعيد بن محمد بن راشد المنصوري.
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس،
قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في استشهاد البطل العريف أول عبد الله محمد الدهماني الذي ارتقى شهيدا عند ربه أثناء أدائه الواجب الوطني في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة ..