بث مباشر لإطلاق القمر الصناعي الإماراتي الياه 3

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساب سموه الرسمي في موقع إنستغرام، أمس، قصيدة جديدة بعنوان «الضربة القاضية»،