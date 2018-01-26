بث مباشر لإطلاق القمر الصناعي الإماراتي الياه 3

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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رابط مباشر لمشاهدة إنطلاق القمر الصناعي الإماراتي الياه 3، الذي سينطلق عند الساعة 2:15 صباح اليوم.

 

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