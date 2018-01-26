محمد الشرقي: مجلس شباب الفجيرة يخدم استراتيجية الدولة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شددت على أن تصب أهداف خطط عمل مجلس الفجيرة للشباب ومبادراته، في خدمة استراتيجية العمل التي تنتهجها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وتدعم الغاية التي أقيم من أجلها المجلس، وتسهم في تكريس تجربته.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس، أعضاء مجلس الفجيرة للشباب، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول خطط عمل مجلس الفجيرة للشباب في دورته الحالية.

مبادرات

واطلع سموه على المبادرات الرئيسة للمجلس، التي تستهدف استقطاب الشباب من مختلف مناطق الفجيرة، للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع العمل الشبابي، وإثراء دور الحركة الشبابية في مختلف القطاعات الهامة في الفجيرة.

وقال سموه إن دعم الشباب أولوية ومطلب أساسي، كونهم ثروة الوطن ورهانه الأكبر الذي يدعم مسيرة التطور والتنمية المستدامة، مؤكداً على دور الشباب في تحقيق رؤية دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية.