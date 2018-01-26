«الهلال الأحمر» تقدم مساعدات عاجلة للمتأثرين من إعصار موريشيوس

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، تقدم الهيئة مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الإعصار الذي ضرب موريشيوس أخيراً.

وشرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ووضعت خطة للإغاثة الطارئة تقدم من خلالها الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأسر التي تأثرت بالكارثة وتواجه ظروفاً إنسانية صعبة حالياً.

تأثير

ويغادر الدولة اليوم متوجهاً إلى موريشيوس وفد من الهيئة لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية ميدانياً والإشراف على إيصال المساعدات للمتضررين وتفقد أوضاعهم ودراسة احتياجاتهم المستقبلية من خلال إجراء التقييم الميداني لحجم الكارثة وتأثيرها على خدمات البنية التحتية.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر أن المرحلة الأولى من برنامج المساعدات تتضمن توفير المواد الغذائية للمتأثرين ومواد الإيواء المختلفة والمستلزمات المدرسية، مشيرة إلى أنها تلقت نداءات إنسانية من جمعية الصليب الأحمر في موريشيوس وتعمل بالتنسيق معها لإغاثة المتضررين وتخفيف وطأة الكارثة عليهم.

600

تعرضت موريشيوس خلال الأيام الماضية لإعصار أدى إلى تدمير عدد من المنازل وتضرر حوالي 3 آلاف شخص من تداعياته وتشردت 600 أسرة في العراء.