طائرات «جناح الجو» في وزارة الداخلية تتزين بشعار عام زايد

تزينت الطائرات التابعة لإدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية بشعار «عام زايد» تكريماً للعطاء الإنساني والقيم النبيلة التي زرعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوب الأجيال المتعاقبة.

وأكد العقيد الركن طيار سالم خليفة سالم السويدي، نائب مدير إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية حرص الإدارة ووفق استراتيجية الوزارة على الاحتفاء المتميز في هذا العام الذي يحمل أغلى اسم «الوالد الشيخ زايد الخير» ولأنه يصادف الذكرى المئوية لمولد، القائد والمؤسس، والذي كانت مبادئه وقيمه حجر الأساس لنمو الوطن والمواطن وازدهارهما.

وقال: «بادرنا على الفور بتزيين الطائرات بالشعار الغالي الذي يمثل جانباً من الوفاء لرمز الإمارات الشامخ، الذي وضع الركائز التي مكّنت الدولة من النمو والتطور، واستطاع أن يُرسي نموذجاً فريداً في المنطقة، جعل من الإمارات وجهة عالمية تتمتع بمقومات الدول المتقدمة، وعلى رأسها الأمن والاستقرار».

وأضاف أن الإدارة أعدت برنامج متكاملاً لفعاليات تتناسب وتتماشى مع توجيهات الحكومة أن يكون عام 2018 تحت شعار «عام زايد»، مشيراً إلى الفعاليات تستهدف تعزيز تثقيف الجمهور وإبراز مراحل حياة الشيخ زايد، طيَّب الله ثراه، ودوره في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع أسس نهضتها الحديثة وإنجازاتها.