محمد بن راشد وحميد النعيمي يحضران أفراح الكتبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقيم في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي - العين مساء أمس بمناسبة زفاف عدد من شباب قبيلة الكتبي.

كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إلى جانب عدد من وجهاء وأبناء القبائل في الدولة وأقارب العرسان.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زفاف كل من سعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة مشعان سعيد بن غدير الكتبي وحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة غدير سعيد بن غدير الكتبي وعبيد سعيد عبيد بالرشيد الكتبي إلى كريمة غدير سعيد بن غدير الكتبي وسالم محمد سالم بالرشيد الكتبي إلى كريمة صابر سعيد صابر الكتبي وسالم مطر محمد بالرشيد الكتبي إلى كريمة راشد محمد بالرشيد الكتبي وسلطان علي الكتبي إلى كريمة عبيد مهير بالرشيد الكتبي.

وهنأ سموهم قبيلة الكتبي وتمنوا للعرسان حياة أسرية سعيدة مظللة بالحب والرفاء والبنين.