عبدالله بن زايد يستقبل مبعوث الرئيس الروسي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي ميخائيل بوغدانوف مبعوث رئيس روسيا الاتحادية الخاص بالشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مبعوث الرئيس الروسي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومبعوث الرئيس الروسي وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.