منصور بن محمد ونهيان بن مبارك يعزيان في الشهيد عبد الله الدهماني

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في استشهاد البطل العريف أول عبد الله محمد الدهماني الذي ارتقى شهيدا عند ربه أثناء أدائه الواجب الوطني في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة على أراضي الجمهورية اليمنية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.

فقد قام سموه ظهر امس بزيارة خيمة عزاء الشهيد في منطقة الحويلات في إمارة رأس الخيمة، حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد راجيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء إلى أسرة الشهيد عبدالله أحمد الدهماني. وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس العزاء عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة - يرافقه نائبه سلطان الباكري - واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن.

وأعرب السفير ونائبه - خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة الحويلات في رأس الخيمة - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الشهيد البطل.. داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفد من وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبدالله الدهماني.

كما قدم وفد من وزارة الدفاع اللواء عبيد راشد الحصان الشامسي رئيس الإدارة التنفيذية للتحليل الاستراتيجي يرافقه عدد من كبار ضباط الوزارة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني.

وأعرب الوفد - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحويلات في رأس الخيمة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وفد من وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبدالله الدهماني.