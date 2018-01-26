«التغير المناخي» تحذر من صيد الكرَوان البري

حذرت وزارة التغير المناخي والبيئة من انتشار استخدام أجهزة إلكترونية تحاكي أصوات الطيور بهدف صيد طائر الكرَوان المحظور صيده في الدولة، بما يهدد تواجد وتكاثر هذا الطائر الذي يمر بالدولة أثناء رحلات هجرته الشتوية، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي ويؤثر سلباً على سلوك الطيور، التي تستهدف توجهات الحكومة الحفاظ عليها عبر إقرار تشريعات وإطلاق مبادرات عدة.

ويعد صيد طائر الكرَوان مخالفة لقانون حماية البيئة وتنميتها رقم (24) لسنة 1999 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2006، تستوجب تطبيق عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم، لافتة إلى أن هذا الصيد غير القانوني يؤثر على تصنيف الدولة في مؤشر التنافسية العالمية على الجانب البيئي الذي ارتقت فيه مراتب متقدمة أخيراً.

وقال سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق إن فرق عمل الوزارة رصدت أخيراً استخدام أشخاص لأجهزة إلكترونية تحاكي أصوات طائر الكرَوان، بهدف لفت انتباهه وجذب أعداد كبيرة منه من مسافات بعيده، ليستقر بالقرب من الأجهزة ويسهل الإمساك به وصيده.

ولفت إلى أن صيد هذا النوع من الطيور المشمولة في قانون حماية البيئة وتنميتها يمكن أن يؤثر على تصنيف الدولة في مؤشر التنافسية العالمية الذي تبوأت فيه مراتب متقدمة خلال العام الماضي.

وأضاف: «من غير المقبول أن تؤثر تصرفات فردية على مجهود متكامل تبذله الجهات الحكومية كافة بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاعات المجتمع بالكامل».

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد تقدمت من المرتبة 19 في مؤشر تطبيق التشريعات الخاصة بالبيئة، والمرتبة 18 في مؤشر مدى فعالية وصرامة هذه التشريعات في العام 2014، إلى المرتبة 16 في كلا المؤشرين في 2017.

إجراءات عملية

وأشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق إلى أن الوزارة تجهز حالياً لاجتماعات مع بلديات الدولة، بهدف زيادة التوعية بسلبيات ومخاطر صيد هذا النوع من الطيور عبر وضع لوحات توضيحية في أماكن الصيد البري، وحث الجهات الرقابية في إمارات الدولة على تكثيف حملاتها لضبط هذا النوع من المخالفات، كما سيتم مناقشة تشديد إجراءات ضبط ومنع أجهزة محاكاة صوت الطيور من الدخول للدولة، موضحاً أن بعض الجهات المحلية المسؤولة عن حماية البيئة تبذل جهوداً واضحة في هذا المجال.

من جهة ثانية أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تلاشي ظاهرة المد الأحمر التي تم رصدها على بعد 20 كيلومتر عن الساحل الشرقي على إمتداد من كلباء إلى دبا الفجيرة والساخل الغربي من رأس الخيمة إلى دبي.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في"تويتر":" بعد المتابعة عن طريق الأقمار الصناعية وأخذ عينات من المياه تعلن وزارة التغير المناخي والبيئة عن تلاشي ظاهرة المد الأحمر، حيث أوضحت نتائج تحليل العينات أن نسبة الهائمات النباتية في عمود المياه عادية ولا تؤثر على الأحياء المائية والأسماك".