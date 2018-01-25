" الأرصاد": ازدياد الرطوبة ليلاً وتشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وعن حركة الرياح أوضح المركز أنها ستكون جنوبية شرقية - جنوبية غربية 10 - 22 كم / ساعة في الليل والصباح وتكون شمالية غربية 15 - 25 / 30 كم / ساعة بعد الظهر والمساء.

وعن حالة البحر في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:32 والمد الثاني عند الساعة 08:16 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:05 والجزر الثاني عند الساعة 00:45.

أما بحر عمان فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:54والمد الثاني عند الساعة 04:16 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:40.