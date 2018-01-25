دراسة: الإمارات الأولى ضمن القوى المحركة العالمية والعاشرة من حيث القوة

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا من حيث الاختلاف و التميز" والعاشر من حيث "كيفية التعبير عن قوتها في الساحة العالمية" ضمن "أفضل تصنيفات الدول للعام 2018" الذي يغطي 80 دولة و نشرته جريدة US News and World Report.

وجاءت التصنيفات ضمن نتائج دراسة و نموذج تم تطبيقه بالتعاون مع مجموعة" BAV "في شركة الإتصالات العالمية Y & R و كلية وارتون في جامعة بينسيلفانيا. وحصلت الإمارات علي المركز الثالث و العشرين في فئة " أفضل الدول بشكل عام" لتكون الدولة العربية الوحيدة التي تحصل علي مركز ضمن أول ثلاثين مركزا.

و في تصنيفات فرعية أخرى ، حصلت الإمارات علي المركز السابع عشر في التأثير الثقافي حيث تغطي تلك الفئة الأهمية الثقافية في نواحي الترفيه، الأزياء، السعادة، امتلاك ثقافة مؤثرة، عصرية و مرموقة .

و حصلت على المركز الثالث و العشرين في ريادة الأعمال وهي الفئة التي تغطي مدى الاتصال بسائر أجزاء العالم ، نسبة التعليم في الشعب ، ريادة الأعمال ، الإبداع، سهولة الوصول لرأس المال، القوة العاملة الماهرة، الخبرة التقنية و شفافية الأعمال.

كما حصلت على المركز الخامس والعشرين في جودة الحياة، و هي الفئة التي تغطي جودة سوق العمل، الإستقرار الإقتصادي، بيئة صديقة للأسر، جودة الدخل، الاستقرار السياسي، الأمان، نظام تعليمي عام متطور ونظام صحي عام متطور.

وحسب التصنيف كان على الثمانين دولة المشاركة في التصنيفات أن تستوفي أربعة معايير خلال العامين الماضيين على أن يتم إدراج البيانات المتاحة المحددة الخاصة بتلك المعايير في الدراسة.

تتمثل تلك المعايير في أنه ينبغي أن يتم إدارج تلك الدول ضمن أفضل 100 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في 2015 أو 2014 وفقا لبيانات البنك الدولي ، أفضل 150 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية وفقا لتقرير 2015 أو 2014 ، أفضل 100 دولة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2014 أو 2013 وفقًا لبيانات الأمم المتحدة وأفضل 100 دولة من حيث عائدات السياحة العالمية في 2014 أو استقبال السياح من كافة أنحاء العالم في 2013 وفقا لبيانات البنك الدولي.

وحصلت تلك البلدان مجتمعة علي 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و تمثل أكثر من 80 في المائة من سكان العالم. و تغطي تلك الدول أفريقيا، آسيا، أمريكا الوسيطي، أوراسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، أميركا الشمالية، أوقيانوسيا و أميركا الجنوبية.

يعتمد تقرير وتصنيفات أفضل الدول في 2018 على مدى تعريف التصورات العالمية لتلك الدول من حيث عدد من الخصائص النوعية، و الإنطباعات التي من شأنها دفع التجارة، السفر و الاستثمار و تؤثر بشكل مباشر في الاقتصادات الوطنية.

و قد تم تحديد مجموعة من 65 سمة لتوصيف دولة على انها ناجحة وعصرية وعرضت هذه السمات الخاصة بالدول ضمن استطلاع رأي شمل أكثر من 21 ألف شخص من جميع أنحاء العالم قدموا تقييمهم .

فقد تم استطلاع آراء 21117 فردا من 36 دولة في أربع مناطق – الأميركتان ، آسيا ، أوروبا ، الشرق الأوسط و أفريقيا. شملت تلك المجموعة 12114 من النخب المستنيرة و 6016 من صناع القرار في الشركات. و قد اعتبر بعض المشاركين ضمن النخب المستنيرة و صناع القرارات في الشركات علي حد سواء.

كما تمت دعوة المشاركين لاستكمال استطلاع على الإنترنت من خلال Lightspeed GMI و هي شركة بحوث عالمية في السوق و جمع للبيانات. وحصلت كل دولة علي تصنيف في السمات ال65 وفقا بيانات الآراء المستطلعة ..

وكلما وصلت دولة إلى المتوسط في احدى السمات، كلما ارتفع التصنيف الخاص بها والعكس صحيح. ثم جرى مطابقة الدرجات لمراعاة التقييمات غير النموذجية و تحويلها إلى مقياس يمكن مقارنته في جميع المجالات.

وعقب ذلك تم تجميع تلك السمات في 9 تصنيفات فرعية شملتها تصنيفات أفضل الدول : المغامرة، لتمثل 3.24% من مجموع النقاط، المواطنة 16.95% ، التأثير الثقافي 12.93% ، ريادة الأعمال17.42% ، التراث3.17% ، القوي المحركة 10% ، الانفتاح للأعمال 11.99% ، القوة 7.42% ، و جودة الحياة 16.89%.

تكونت تلك التصنيفات الفرعية النوعية من خلال تجميع سمات الدول التي لها اتجاهات عالمية متشابهة في الاستطلاع. و قد تم تجديد نقاط التصنيفات الفرعية لكل دولة من خلال متوسط النقاط التي حصلت عليها الدول في كل السمات المرتبطة بالتصنيف الفرعي.