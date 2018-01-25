الشيخة فاطمة تعرب عن أسفها العميق لفقدان الأطفال السبعة

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية عن أسفها العميق لفقدان الأطفال السبعة من أبناء أسرة الصريدي في منطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة نتيجة الحريق الذي شب في منزلهم.

وقالت سموها أنها تألمت كثيرا لفقدان هؤلاء الاطفال الذين انتقلت أرواحهم الى بارئها .. معربة عن تعازيها الحارة لأسرة الأطفال المتوفين.. داعية الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأشادت سمو الشيخة فاطمة بحرص القيادة الرشيدة للدولة على حماية الاطفال في منازلهم وتوفير كل وسائل الحماية لهم.. مثمنة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المتعلقة بالإسراع في ربط البيوت والفلل السكنية بنظام الإنذار المبكر وغرف العمليات في إدارات الدفاع المدني.

كما أشادت سموها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كامل الرعاية والدعم للأم المفجوعة ولذوي أسرة الصريدي ومتابعة كافة شؤونهم.

ودعت سمو أم الامارات الأمهات في جميع انحاء الدولة الى الاستفادة من هذه الاجراءات ومن البرامج والمبادرات التي يطلقها الاتحاد النسائي العام لتوعيتهن بضرورة الحفاظ على سلامة المنزل وكيفية تجنب حوادث الحريق التي تهدد الأسر الأمنة في بيوتها.

وأشارت سموها الى مبادرة السلامة المنزلية التي أطلقها الاتحاد النسائي منتصف العام الماضي تحت شعار " بيوت آمنة " في إطار سعي الاتحاد الى توصيل المعرفة للمرأة أينما كانت وبناء قدراتها لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع والحفاظ على سلامة منزلها وذلك إيمانا بأن الحفاظ على السلامة والأمان في المنزل أمر في غاية الاهمية فالحوادث المنزلية تشكل خطورة كبيرة على حياة أفراد الأسرة ولاسيما الأطفال الذين يعدون عماد المستقبل.

وطالبت سموها الامهات بالحرص على حضور ورشات العمل الخاصة بهذه المبادرة بهدف التثقيف بكيفية مواجهة مثل هذه الحوادث المؤلمة والحرص على عدم تكرارها ووضع وسائل الأمان الكافية لمنع وقوع الحوادث المنزلية خاصة الحرائق منها.

من جانبها أعربت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام عن حزنها لفقدان الأطفال ولما أصاب أسرتهم من حزن وألم.. داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر.

وقالت أن الاتحاد النسائي يحرص على اطلاق البرامج والمبادرات التي تهدف الى زيادة التوعية وتثقيف الامهات بكل ما يتعلق بشؤون أسرهم ويعقد ورش عمل لهن حيث يقوم خبراء بإعطاء دروس نظرية وعملية لتستطيع الأم الاعتماد على نفسها في مواجهة مثل هذه الحوادث من خلال منع وقوعها وأخذ الاحتياطات اللازمة في منزلها.

وأضافت أن المبادرة التي اطلقها الاتحاد في منتصف العام الماضي استهدفت في الاساس بناء قدرات المرأة في مجال التعامل مع الحوادث المنزلية المختلفة وتعزيز الجوانب الاحترازية للوقاية من مسببات الحوادث في المنازل حيث تركز على أربعة محاور رئيسية هي : سلامة الطفل في المنزل والسلامة من الحرائق ومن حوادث الكهرباء ومن مخاطر المواد الكيماوية.

وذكرت أن المبادرة التي تتبع وحدة البرامج الصحية والبيئية بإدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي لديها مجموعة من الوسائل لتحقيق أهدافها أهمها عقد الورش التدريبية للنساء من الشرائح الديموغرافية المختلفة وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التوعية وإصدار المطبوعات التثقيفية مشيرة الى انه تم تنظيم ثلاث ورش في أماكن مختلفة تخللها التعريف بالإسعافات الأولية وسلامة الطفل من المخاطر المحيطة بالبيئة المنزلية مثل السقوط والحروق والصدمة الكهربائية والتسمم والألعاب النارية والغرق ومتلازمة الطفل المهزوز.