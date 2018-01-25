قرقاش يفتتح "معرض مؤسسات المجتمع المدني للإمارات " في جنيف

افتتح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية المعرض المصاحب لفعاليات مشاركة الدولة في اجتماع الاستعراض الدوري لتقريرها الوطني لحقوق الانسان الذي يعقد مرة واحدة كل أربع سنوات في جنيف بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

حضر إفتتاح المعرض الذي تشارك فيه مجموعة بارزة من مؤسسات المجتمع المدني في دولة الامارات .. سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الآخرى في جنيف إضافة إلى وفد الدولة المشارك في اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لتقرير حقوق الانسان وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في الدولة المشاركة في الاستعراض الدوري فضلا عن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة وعدد من السفراء المعتمدين في جنيف.

و قد شارك في المعرض كل من الاتحاد النسائي العام و مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر و مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال التي كانت مشاركتها عبر منصة خاصة عرضت خلالها هذه المؤسسات العديد من المطبوعات والكتيبات التي تتناول تجربتها في توفير خدمات الحماية و الرعاية لضحايا العنف و الإتجار بالبشر من النساء والأطفال وتوفير خدمات الإيواء والخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والصحية لهم بالإضافة لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

على صعيد متصل تم أيضا افتتاح المعرض الثقافي الخاص بتراث دولة الإمارات الذي ينظمه الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وبالاشتراك مع الأمم المتحدة بجنيف.

و ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة رحب خلالها بالمشاركين بالمعرض و وصفه بأنه حدث مهم كونه يسلط الضوء على التراث الإماراتي الأصيل وموروثها الثقافي الثري ويحتوي على معروضات تراثية وحرفية تقليدية، فضلا عن معرض للصور عن الخطوات المتخذة لتمكين المرأة في الإمارات .

و أضاف سعادته إن " الثقافة تعتبر جزءا جوهريا و أساسيا لهوية الأمم وفي بلدي دولة الامارات العربية المتحدة هناك وعي كبير بشأن الحفاظ على التراث الثقافي وفي الوقت نفسه المواءمة بين الحداثة والتقاليد التي يتم تمثيلها في هذا المعرض الثقافي".

و في هذا الصدد أكد سعادته أن هذه الرؤية إنما تنبع من المبادئ و القيم التي وضع أسسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كان محبا للفن والثقافة وقضى كامل حياته في تشجيع وحماية التراث الإماراتي .. موضحا أنه تم إعلان عام 2018 "عام زايد " كونه يصادف مرور مائة عام على ميلاد هذا القائد الملهم .

وقال إن نهجه " رحمه الله " يواصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الامارات.

و ثمن سعادته جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات" ودورها الكبير فيما حققته المرأة الإماراتية من تقدم ومكتسبات تم الاطلاع على أهم تجلياتها في هذا المعرض الذي جمع بين الأصالة والحداثة.

و أشار سعادة السفير إلى جزيرة السعديات التي تمثل مركزا رئيسيا للفنون في العاصمة الاماراتية أبوظبي والتي تضم متحف اللوفر- أبوظبي وجوجنهايم، ومتحف الشيخ زايد الوطني وغيرها من المعالم الثقافية .

وقال إن التراث الثقافي ليس طريقة للتعبير عن الهوية الوطنية فحسب وإنما هو أيضا أداة مهمة للتقريب بين الأمم، وبناء جسور التعاون فيما بينها.. لذا يجب أن تكون الثقافة رسالة للسلام والأمل اللذين تحتاجهما الإنسانية في هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى، مشددا على أن الثقافة يجب أن تكون أداة لمحاربة الكراهية والعنف والتعصب.

من جانبه ألقى مايكل مولر المدير العام للمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف كلمة عبر فيها عن اعحابه بما تضمنه المعرض من معروضات ومعلومات عكست الصورة المشرقة التي تحظى بها دولة الإمارات بين دول العالم.. ونوه إلى أن منظمة الأمم المتحدة تدعم بقوة مثل هذه المبادرات والفعاليات التي تأتي في إطار دبلوماسيتها الثقافي.

واستعرض الاتحاد النسائي العام خلال المعرض أنشطته المختلفة في مجال تمكين المرأة الإماراتية إلى جانب تقديم عروض للأزياء، والضيافة العربية .. وأختتمت الجلسة الافتتاحية فعالياته بمأدبة للأكل الشعبي الإماراتي.

و قالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام : " يسرنا مشاركة الاتحاد في الفعاليات المصاحبة لمناقشة التقرير الدوري الشامل لدولة الامارات في الامم المتحدة بجنيف وذلك تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومتابعتها الحثيثة والتي كان لتوجيهاتها الأثر الكبير في إنجاح التظاهرة الثقافية والمعرض التراثي الذي يعكس الصورة المشرفة لعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة في دولة الإمارات.

من ناحيتها قالت سعادة عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عضو المجلس الوطني الإتحادي إن المؤسسة تفخر بمشاركتها في هذا الحدث كونها جزءا من منظومة العمل في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتي سطرت إنجازات مضيئة جعلتها تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم.

و قدمت المؤسسة عبر منصتها نبذة عن أهم الحملات التثقيفية التي تقوم بها من خلال عرض فيديو مصور للحملة البرتقالية وهي حملة سنوية تنظمها المؤسسة بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

و ركزت حملة المؤسسة العام الماضي على مناهضة أشكال العنف النفسي واللفظي السائدة ضد المرأة في المجتمع ولاقت صدى وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور ووسائل الإعلام.

كما شارك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في المعرض بجناح خاص يضم كتيبات ومطبوعات توضح القوانين الاماراتية الخاصة برعاية الطفولة وتوفير سبل التعليم والصحة لها وحماية الأمهات والأطفال اليافعين إلى جانب شرح للبرامج التي ينفذها المجلس لصالح الاطفال.

و يشمل جناح المجلس أيضا صورا معبرة عن أهم البرامج التي ينفذها في مجال رعاية الاطفال والاهتمام بهم وتسهيل السبل أمامهم وتهيئة البيئة المناسبة للأم لتنشئة أطفالها تنشئة سليمة.

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