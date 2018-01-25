حامد بن زايد وخليفة بن طحنون يقدمان واجب العزاء لأسرة الصريدي

قدّم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء بوفاة سبعة أطفال من أسرة الصريدي الذين انتقلوا لرحمته تعالى، إثر حادث مؤسف، بعد استنشاقهم الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن حريق شب في منزلهم في رول ضدنا بإمارة الفجيرة.

كما قدم واجب العزاء الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد، خلال زيارته أمس، خيمة العزاء في منطقة رول ضدنا في إمارة الفجيرة عن صادق عزائه ومواساته لذوي الأطفال وعائلة الصريدي المفجوعة بمصابهم الجلل، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم والدتهم وأهلهم جميل الصبر وحسن العزاء.