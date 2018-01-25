حاكم الفجيرة والشيوخ وكبار الضباط يعزّون في الشهيد عبد الله الدهماني

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في «إعادة الأمل» للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الحويلات في رأس الخيمة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الشهيد البطل، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مواساة

وقدّم واجب العزاء الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد حميد محمد اليماحي، المدير العام للعمليات الشرطية، والعميد سعيد محمد أحمد الحلو، نائب المدير العام للعمليات الشرطية، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من الضباط.

وعبّر المعزّون عن صادق المواساة لأسرة الشهيد، مؤكدين أن ما قدمه الشهداء هو فخر وعزّ لكل أبناء الإمارات حكومةً وشعباً، وأن شهادتهم وسام على صدور الجميع، فهم قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ودفاعاً عن الحق والشرف، ونصرةً للمظلوم.