انطلاق برنامج «الخدمة البديلة» في «الطيران المدني»

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، انطلاق البرنامج التدريبي للهيئة العامة للطيران المدني الخاص بمجندي الخدمة الوطنية فئة الخدمة البديلة، بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في أبوظبي.

واطلع رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على تفاصيل البرنامج التدريبي الخاص بالمنتسبين والمهام الموكلة إليهم خلال فترة التحاقهم، بحضور سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من كبار ضباط هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وممثلي الهيئة العامة للطيران المدني، ومنتسبي الخدمة البديلة من الخدمة الوطنية.

وأعرب الشيخ أحمد بن طحنون عن فخره بما شاهده من استعدادات بالهيئة العامة للطيران المدني لتدريب وتأهيل المجندين، وتمنى التوفيق لها في غرس أعلى المهارات الخاصة بتنظيم ورقابة سلامة وأمن وبيئة الطيران المدني لدى منتسبي البرنامج التدريبي.

فريق عمل

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن جميع الملتحقين بالبرنامج سيحظون باهتمام واسع من إدارة الهيئة بمستوياتها كافة، بهدف تأهيل مجندي الخدمة الوطنية في مختلف الوظائف حسب المعايير المطبقة في الهيئة العامة للطيران المدني، وقد تم تشكيل فريق عمل من مختلف الإدارات سيعمل على التنسيق المستمر مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والإدارات المختلفة بمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

ويستمر البرنامج التدريبي 12 شهراً تتساوى في المدة الزمنية مع الخدمة الوطنية، وسيؤدي منتسبو الخدمة البديلة الأعمال الإدارية أو الفنية أو المدنية التي تتناسب وإمكاناتهم في مختلف الوحدات التابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو جهاز أمن الدولة أو أي جهات أخرى تحددها لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.