افتتاح شارع الشيخ خليفة بـ 5.3 مليارات

دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، «شارع الشيخ خليفة بن زايد»، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل.

وأعلن سموه أن الشارع، الذي بلغت تكلفته 5.3 مليارات درهم، سوف يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقديراً وعرفاناً بدور سموه في قيادة مسيرة الخير والعطاء، حتى غدت الإمارات في مصاف الدول العالمية التي يشار إليها بالبنان.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على «تويتر»، أن طريق الشيخ خليفة بن زايد يشكّل نقطة اتصال جديدة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويؤرخ لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الإماراتية الشاملة. وقال سموه: «طريق الشيخ خليفة بن زايد إنجاز كبير، يأتي تتويجاً لجهود سنوات من العمل المخلص الدؤوب، وإذ يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويشكّل نقطة اتصال جديدة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإنه يؤرخ لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الإماراتية الشاملة».

ودخل طريق الشيخ خليفة بن زايد موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بوصفه أطول طريق دولي بطول 327 كيلومتراً يستخدم الصمامات الباعثة للضوء LED لإنارة الطريق والتقاطعات، إذ تم تركيب 21 ألفاً و154 لمبة على 8 آلاف و747 عموداً، وهو الأمر الذي سيسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة نحو 60 في المئة على أقل تقدير.

وبلغ مجمل طول أعمال التحسينات 246 كيلومتراً، تمتد من منطقة المفرق حتى الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في منطقة الغويفات والمركز الصناعي في الرويس.

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