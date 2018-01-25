محمد بن زايد يبحث مع الآغا خان القضايا الإنسانية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والآغا خان الرابع، زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم، أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الإنساني، من أجل تعزيز العمل لتحسين الظروف المعيشية لمختلف الدول والشعوب المحتاجة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس في أبوظبي، الآغا خان، حيث تبادل معه الأحاديث في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والخيرية والتنموية التي يتم تنفيذها في العديد من الدول، من أجل تعزيز التنمية وتحسين الظروف الاقتصادية للشعوب المحتاجة.

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