بحث العلاقات في مختلف المجالات وسبل توطيدها لمصلحة الشعبين الشقيقين

سعود بن صقر يبحث والسفير العماني تعزيز أواصر التعاون المشترك

المصدر:
  • رأس الخيمة - وام
التاريخ:

سعود بن صقر لدى استقباله خالد الجرادي | وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير العماني، متمنياً له طيب الإقامة في بلده الثاني دولة الإمارات والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، ومبارك علي الشامسي المستشار في حكومة رأس الخيمة، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وراشد سويدان الخاطري المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة.

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