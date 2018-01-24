محمد بن زايد يستقبل الآغا خان الرابع

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في أبوظبي سمو الآغا خان الرابع زعيم الطائفة الإسماعيلية حول العالم الذي يزور الدولة حاليا.

ورحب سموه بالآغا خان وتبادل معه الأحاديث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية والخيرية والتنموية التي يتم تنفيذها في العديد من الدول من أجل تعزيز التنمية وتحسين الظروف الاقتصادية للشعوب المحتاجة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية العاملة في الحقل الانساني من أجل تعزيز العمل لتحسين الظروف المعيشية لمختلف الدول والشعوب المحتاجة.

وأشاد زعيم الطائفة الإسماعيلية خلال اللقاء بتنوع الثقافات في دولة الامارات العربية المتحدة وروح التعايش والتقارب والتسامح بين مختلف الجاليات التي تعيش على ارضها..مثمنا الدور الإنساني والخيري الذي تقوم به المؤسسات الخيرية الإماراتية والبرامج الإنسانية والتنموية التي تنفذها في العديد من الدول.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، والسفير سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية والوفد المرافق لسمو الآغا خان.