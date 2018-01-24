ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وعن حركة الرياح.. أوضح أنها ستكون جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 08 - 20 كم / ساعة في الصباح وآخر الليل وتتحول بعد الظهر والمساء إلى شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 25 / 30 بعد الظهر والمساء.

وقال إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:55 والمد الثاني عند الساعة 07:15 والجزر الأول عند الساعة 12:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:51.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 03:11 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.