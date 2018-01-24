"الموارد البشرية" تكشف معلومات هامة حول زيادة ساعات العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن زيادة ساعات العمل اليومية لـ9 في الأعمال التجارية والفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال، مسموح به بشرط الالتزام بخصم مقدارها من ساعات العمل العادية في أحد ايام العمل الأسبوعية.

ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يجب أن يتجاوز إجمالي ساعات العمل في المؤسسات والشركات الخاصة خلال الأسبوع الـ 48 ساعة".

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن "أجر ساعات العمل الإضافية يكون مساوياً للأجر الأساسي المقابل لساعات العمل العادية البالغة 8 ساعات يومياً، مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر".

كما لفتت إلى أن "مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل تكون ساعة على الأقل، بحيث لا يعمل الموظف خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة، في الوقت الذي لا تدخل فيه مدة الراحة سابقة الذكر ضمن ساعات العمل اليومية المشار إليها سابقاً".