7حمد الشرقي وحمدان بن محمد وسيف بن زايد يعزّون في وفاة 7 أطفال أشقاء بالفجيرة

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة الأطفال السبعة الأشقاء، أنجال المرحوم سعيد الصريدي، الذين انتقلوا إلى جوار ربهم الأعلى من جراء احتراق منزلهم في إمارة الفجيرة أول من أمس.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في «رول ضدنا»، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الأطفال المتوفين وعموم آل الصريدي وأبناء الفجيرة الكرام، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن الحادث المأسوف عليه الذي أصاب عائلة الصريدي هو فاجعة أصابت الوطن بكامله، وخسارة الأطفال السبعة خسارة لكل عائلة في الفجيرة وفي الإمارات بأسرها.

وحضر واجب العزاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، وسالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين، وحشد من مواطني الفجيرة والمقيمين فيها.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لذوي الأطفال وعائلة الصريدي عن صادق عزائه ومواساته، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم والدتهم وأهلهم جميل الصبر وحسن العزاء.

بدوره، أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أثناء زيارته مجلس العزاء في «رول ضدنا»، عن خالص عزائه ومواساته إلى أسرة وأقارب المتوفين، راجياً الله جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم والدتهم وأقرباءهم جميل الصبر وحسن العزاء.

الدفاع المدني

كما قدّم اللواء جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني بوزارة الداخلية، والمديرون العاملون لإدارات الدفاع المدني بالدولة واجب العزاء لذوي أسرة الصريدي التي توفي سبعة من أفرادها في حادث اختناق بالفجيرة، نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الحريق الذي شب في منزلهم صباح أول من أمس.

وأعرب اللواء جاسم المرزوقي والوفد المرافق له، خلال زيارتهم لمجلس العزاء في منطقة رول ضدنا، عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الأطفال في مصابهم الأليم، داعين الله العلي القدير أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.