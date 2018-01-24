رئيس زنجبار يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار، والوفد المرفق له، جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، حيث رافقهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في الجولة، وقدم في مستهل الجولة نبذة تعريفية للضيف عن عام زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودور مؤسس الدولة في تأسيس وبناء دولة الإمارات، بجانب إنجازاته المحلية والعالمية.

وبعد ذلك تجول الضيف والوفد المرافق في قاعات الصرح الكبير وأروقته وساحاته الخارجية، حيث تعرف الضيف من أحد أخصائيي الجولات الثقافية في الجامع على رسالة الصرح الكبير الداعية إلى التسامح والتعايش والانفتاح.

وما يضمه الجامع من تفاصيل معمارية وهندسية بديعة تبرز جماليات العمارة الإسلامية، كما اطلعوا على تاريخ ومكونات هذا الصرح الديني الكبير، والطرز المعمارية المتنوعة التــي استخدمــت في بنائــه.

كما تعرف الضيف على الباحة والأروقة الخارجية وما تضمه من أعمدة موزعة على جميع جوانب صحن الجامع المكسو بالرخام الأبيض والمزخرف بالنقوش الزهرية الملونة والفسيفساء، وبعدها توجه الضيف إلى مكتبة الجامع، حيث تعرف علــى محتويات المكتبة وما تضمه مـن كتــب وإصــدارات ومخطوطــات قيمـة.

وزار الرئيس شين ومرافقوه ضريح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المجاور لجامع الشيخ زايد الكبير، حيث قرأ الجميع الفاتحة ودعوا له بالرحمة والمغفرة، مستذكرين صفاته وقيمه ونهجه الحكيم، وفي ختام الزيارة أهدى مدير عام المركز ضيف البلاد نسخة من كتابي «بيوت الله» و«فضاءات من نور».