«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مقترح لتطوير خدمات المطار

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على المقترح الذي تقدمت به هيئة مطار الشارقة الدولي لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل الإجراءات بما يتواكب مع التطور الكبير في قطاع الطيران الجوي الذي يعد من القطاعات المهمة في الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس بعد المصادقة على اجتماع الجلسة السابقة، عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واعتمد المجلس خلالها جملة من القرارات التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتطوير منظومة العمل في دوائر ومؤسسات الإمارة، واطلع على عدد من المقترحات والتوصيات التي تقدم بها أعضاء المجلس التنفيذي.

واطلع المجلس التنفيذي على مذكرة التعاون المزمع توقيعها بين مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ووزارة التغير المناخي والبيئة في مجال دعم المزارعين ومربي النحل والصيادين، وذلك تعزيزاً للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في إمارة الشارقة، وتحقيقاً لمصلحة رواد الأعمال في مجال الأعمال المرتبطة بالزراعة بنظام البيوت المحمية وتربية النحل ومزارع الأسماك.

واستعرض سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم الأعمال الريادية «رواد» كافة بنود الاتفاقية مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على تطوير التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.