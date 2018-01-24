حاكم أم القيوين يتفقّد جسر السلمة وحي مدينة الشهداء

تفقد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، مشروع جسر السلمة الذي تنفذه وزارة تطوير البنية التحتية، والمتوقع الانتهاء منه في شهر مايو المقبل.

واستمع سموه خلال الجولة التفقدية إلى شرح من القائمين على مشروع جسر السلمة والذي ينفذ على مرحلتين، الأولى إنشاء جسر على شارع الشيخ زايد بن سلطان عند مدخل منطقة السلمة، حيث تم الانتهاء منه مؤخراً، والمرحلة الثانية التي تم بدء العمل بها بعد تكليف مقاول الصيانة بتنفيذ الاعمال المتبقية.

والتي تشمل ربط الجسر بدوارين ومداخل ومخارج وتركيب أعمدة إنارة ولوحات إرشادية، بالاضافة إلى وضع الحواجز الحديدية وتوفير الحماية للخدمات العامة الممتدة على الشارع.

مساكن

وتفقد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سير الأعمال في مشروع حي أم القيوين السكني الذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان بمدينة الشهداء، حيث أشاد سموه بجهود البرنامج والقائمين على المشروع الذي يضم 232 مسكناً.

معرباً سموه عن إعجابه بهذا المشروع السكني الرائد الذي جاء متوافقاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموهما على توفير المسكن الملائم لأبناء الإمارات وتحقيق الاستقرار والرفاه السكني لمواطني الدولة.

تلاحم مجتمعي

ومن جانبه أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن البرنامج حريص على إنشاء أحياء سكنية اجتماعية تساهم في تحقيق التلاحم المجتمعي.

وقال النعيمي إن نسبة إنجاز مشروع حي أم القيوين السكني بلغت 83% ويضم المشروع 232 مسكناً، وتبلغ قيمة التعاقد للمشروع 324 مليون درهم على مساحة من الأرض تقدر بـ 830 ألفاً و449 متراً مربعاً، وسيتم تسليم المشروع في موعده المحدد في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى هامش الجولة التفقدية اطلع صاحب السمو حاكم أم القيوين على نظام «أحياء زايد» الذكي الذي صممه برنامج الشيخ زايد للإسكان كأول نظام حكومي ذكي على المستوى الإقليمي للأحياء السكنية الافتراضية، والذي يمكن المتعاملين من مشاهدة الأحياء السكنية القائمة التي ينشئها البرنامج ويسمح لهم بالاطلاع على المشاريع المستقبلية التي يعتزم البرنامج تنفيذها.

كما يمكنهم من التجول الافتراضي وحجز المساكن على حدة والدخول عبر كل مسكن والتعرف على مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط.

كما اطلع سموه على عدد من المساكن النموذجية التي تم تأثيثها للعرض في الحي السكني، والذي جاء بهدف تمكين المستفيدين من التعرف على تفاصيل مساكنهم والتعرف على المساحات الداخلية للمسكن وطرق التأثيث والخيارات المتوفرة أمامهم.