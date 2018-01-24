عمار النعيمي: بلدية عجمان تقدم الأفضل لرفعة الإمارة

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن دائرة البلدية والتخطيط، تعد منارة شامخة، قدمت الكثير، وما زالت تقدم الأفضل لرفعة الإمارة، كما وسعت على مدار 50 عاماً من عملها، على إحداث النهضة الشاملة في المدينة، وأسهمت بشكل كبير في تحقيق التميز في كافة مجالات الحياة.

وقال سموه إن الدائرة، ومنذ تأسيسها عام 1968، بقرار من المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، استطاعت أن تسطر صفحات مشرقة في العمل البلدي البناء، وشكلت سجلاً ناصعاً بالإنجاز.

وواكبت بشكل دائم متطلبات السكان، ووقفت على احتياجاتهم، وجعلت سعادتهم محور عملها وهدفها الدائم، كما لم تتوانَ عن مواكبة كل جديد، وتفعيل التقنيات الحديثة التي ترتقي بعملها، وتدفع عجلة الازدهار فيها، والتي تنعكس على الإمارة بشكل أوسع.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في الاحتفالات التي أقامتها الدائرة، أمس، بمناسبة اليوبيل الذهبي، والذي يسطر 50 عاماً على تأسيس الدائرة، وكان في مقدم مستقبليه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وعبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والمديرون التنفيذيون، وعدد من المسؤولين، وبمشاركة لافتة من الموظفين والموظفات.

خدمات

وبدأ سموه ومرافقوه زيارته لمبنى الدائرة، بتفقد مركز سعادة المتعاملين بالدائرة، واستمع إلى شرح وافٍ من القائمين على المركز، والخدمات التي تقدم للمتعاملين، وما رضاهم عن تلك الخدمات، مشيداً بالتغيرات اللافتة في المركز، وتزويده بكافة المقومات والتجهيزات التي تريح المتعامل، وتشعره بالرضا المطلق والسعادة التامة.

واستمع سمو ولي العهد، من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، إلى شرح مفصل عن المراحل التي مر بها العمل بالمركز، للوصول لإسعاد المتعاملين، وعدم الاكتفاء بإنجاز المعاملات فقط، مبيناً أن الدائرة عكفت خلال الفترة الماضية، على تبني مبادرة سباقة لتطوير المركز، من خلال تدريب موظفي الصف الأول على التعامل مع كافة شرائح وفئات المجتمع.

كما عملت عبر تحويل غالبية الخدمات لخدمات ذكية، على تجنيب المتعامل عناء الحضور للمركز، ووفرت عليه الكثير من الوقت والجهد، متطرقاً للإنجاز الكبير الذي حققه المركز، بحيازته على العلامة الأعلى عالمياً في معيار تصنيف النجوم العالمي. وقال إن الدائرة تجاوزت بامتياز، مرحلة حيازة رضا المتعامل، لمرحلة إسعاده، فخدماتها الذكية وموظفوها على قدر الثقة، والمتعامل جزء لا يتجزأ من عملنا، يستطيع أن يتواصل معنا في أي وقت، وفِي أي مكان يوجد به.

وتفقد سمو ولي العهد بعد ذلك، إدارة البيانات المكانية، حيث توقف سموه للاطلاع على المعرض الافتراضي الذي أطلقته الدائرة خلال الفترة الماضية، والذي يعد تطبيقاً حديثاً يواكب الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عنوان المرحلة الحالية وسمة العصر، حيث نفذ التطبيق بواسطة الكوادر البشرية المؤهلة بالدائرة.

والتي تسعى لمواكبة المرحلة الحديثة، بما يرتقي بالعمل المؤسسي، ويدفع بعجلة التنمية والازدهار بالإمارة ككل، إذ يسمح المعرض للمتصفح، باستخدام لوحة ذكية، تحتوي على العديد من النقاط التفاعلية، ما يمنحه إمكانية الاطلاع على إنجازات قطاع البنية التحتية بالدائرة، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، والبيانات التي يحتاجها، من خلال تمرير جهازه الذكي والأجهزة المحمولة على النقطة التي يريد الاستفسار عنها، ومعرفة المزيد من المعلومات عنها.

وأشاد سموه بالإنجاز المشرف، الذي يرتقي بالعمل، ويسرع الإنجاز، من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، ويستثمر كافة الطاقات على النحو الأمثل، لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية لبلوغ المستقبل.وأوضح سموه، خلال تجوله في إدارة البيانات المكانية، أن الدوائر كافة، يجب أن تجعل هذا المكان نموذجاً يحتذى به، إذ يوفر بيئة عمل مبدعة .

ومبتكرة، تضمن تحقيق إنتاجية عالية للارتقاء بالأداء الحكومي، مشيداً بأسلوب تصميم المكان، الذي يمتاز بخروجه عن طابع المألوف في تصميم أماكن العمل، حيث اعتمد المكان على الألوان الزاهية في المكاتب، وتوفير مساحات ترفيهية للموظفين، فضلاً عن إزالة الحواجز الخشبية التي كانت تفصل بينهم، واعتماد غرفة اجتماع مفتوحة، مصممة بأسلوب عصري.

تحولات

واستمع سموه والحضور إلى التحولات في مركز سعادة المتعاملين، والتحول الإلكتروني، كما تم استعراض إجمالي معاملات مركز وتميز الدائرة، وحصولها على شهادات المواصفات العالمية، كما طبقت الدائرة نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات سبع نجوم على المركز.

تدشين

دشن سموه الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في مركز المسرعات الحكومية، شعار اليوبيل الذهبي للدائرة، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار، وأن تبقى صرحاً هاماً لا يعرف الكلل أو الملل، ويضم القيادات المميزة والكوادر المبدعة، التي تسير بخطوات واثقة في درب العمل الجاد، الذي يحقق التميز الدائم في الدائرة بشكل خاص.

ويعود بالنفع على الإمارة، ويحولها لمدينة حدث بجدارة، ينعم سكانها بالسعادة والرفاهية، ويشيد زوارها بها، وتستقطب المستثمرين لإقامة المشاريع الناجحة فيها، وتبقى صورة لا تنسى في ذاكرة كل من يأتي إليها، فهي المدينة التي تجلب المستقبل قبل أن يكون.