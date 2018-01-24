محمد بن راشد: الثقة بالحكومة أعظم أصولنا وأكبر إنجازاتنا

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حصول الإمارات على المركز الثاني عالمياً في الثقة بالحكومة حسب مؤشر مؤسسة إدلمان العالمي.

وأكد سموه أن الثقة بالحكومة أعظم أصولنا وأكبر إنجازاتنا. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الإمارات الثاني عالمياً في الثقة في الحكومة حسب مؤشر مؤسسة إدلمان العالمي، 7 سنوات وحكومتنا على رأس الترتيب. الثقة اكتُسبت عبر سنوات من العمل والبناء والعطاء. الثقة أعظم أصولنا وأكبر إنجازاتنا».

مراتب متقدمة

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة ولعدة أعوام على التوالي مراتب متقدمة على مؤشر إدلمان، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة بحصولها على 77 نقطة في التصنيف الذي تصدره مؤسسة إدلمان وتصدرته الصين بحصولها على 84 نقطة.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث اكتساب درجة ثقة شعبية تراكمية مطلقة ضمن ست دول من أصل 28 دولة شملها البحث، حيث حصدت 6 نقاط زيادة على عام 2017. ومنح تقرير الثقة الذي تصدره مؤسسة إدلمان في نيويورك، دولة الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في متوسط ثقة الشعب في المؤسسات بعد الصين وإندونيسيا والهند، وارتقت إليها من المرتبة الخامسة التي حققتها عام 2017.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن تصنيف الثقة بوسائل الإعلام بحصولها على 56 نقطة مضيفة 12 نقطة فوق رقم عام 2017. واحتفظت الإمارات بدرجة الثقة في جهات التوظيف التي حصلت عليها العام الماضي بحصولها على 76 نقطة لتحتل المرتبة الثامنة ضمن هذه الفئة.

وأضافت دولة الإمارات إلى رصيدها في مجال الثقة بالمؤسسات غير الحكومية 6 نقاط وانتقلت إلى المرتبة السادسة عالمياً بحصولها على 61 نقطة على مؤشر الفئة. كما زادت رصيدها من الثقة بالشركات أربع نقاط ليصل إلى 68 نقطة حيث جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن الفئة.