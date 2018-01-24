مريم المهيري وسارة الأميري تطلعان على جهود تحقيق التنمية الغذائية

زارت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، للاطلاع على إنجازات المركز على مستوى العلوم والتقانات وإسهامه فيهما.

والتقت الوزيرتان، خلال الزيارة، الدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان، رئيس مجلس إدارة إكبا، والدكتورة أسمهان الوافي، المديرة العامة لـ«إكبا»، وكبار الإداريين والعلماء في المركز.

حيث تم إطلاع الوزيرتين على آخر المبادرات والبحوث الرامية إلى تحقيق التنمية في شتى المناطق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتطورات العلمية في مجالات تربية النبات والتقانات الحيوية وعلم البذور وتقاناتها، وكذلك نمذجة التغير المناخي وإدارة الري والمياه، فضلاً عن إدارة الملوحة. وقالت معالي الوزيرة مريم حارب المهيري:

«تمكنّا، من خلال زيارة المركز الدولي للزراعة الملحية، من الاطلاع على آلية تطوير الممارسات الزراعية التي تتناسب مع بيئتنا، والتي يطورها المركز بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي، للوصول إلى الأمن الغذائي في الدولة والمنطقة، وذلك بقيادة نخبة من علماء المركز، كما تشكّل هذه الآليات تتمة لجهود المركز الرامية إلى التوصل إلى أفضل الحلول المتعلقة بقضية الأمن الغذائي، من خلال توظيف تطبيقات البحوث العلمية المعمقة والموسعة، بما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية والاستثمار في هذا القطاع الحيوي لضمان استدامته».

من جانبها، قالت معالي سارة الأميري إن الأمن الغذائي يعد من الموضوعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، لكونه يشكّل مستقبل القطاع الغذائي، ويؤثر في أداء مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن المركز الدولي للزراعة الملحية اكتسب طيفاً واسعاً من الخبرات والمعارف اللازمة على مدى 20 عاماً، في مجال إنتاج الأغذية، من خلال الدراسات العلمية والبحوث المكثفة والتقارير التي تصب في إطار تطوير هذا النوع من الزراعة.