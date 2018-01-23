حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للارصاد ان يكون الطقس على الدولة غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على معظم المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 08 - 20 كم ساعة في الصباح وآخر الليل تتحول بعد الظهر والمساء الى شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 25 / 30 بعد الظهر والمساء البحر في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:59 والمد الثاني عند الساعة 06:22 والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 23:12 بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 19:59.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 14 95 25

دبي 26 15 90 25

الشارقة 26 11 90 25

عجمان 26 13 90 20

أم القيوين 25 11 90 25

رأس الخيمة 27 12 90 40

الفجيرة 26 18 75 30

العين 28 11 90 15

ليوا 27 10 95 20

الرويس 25 13 90 25

السلع 25 12 90 25

دلما 23 11 80 35

طنب الكبرى 22 14 80 40

طنب الصغرى 22 14 80 40

أبوموسى 22 14 80 40