حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (3) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر برئاسة عيسى عبدالله أحمد الغرير كما أصدر سموه قرار المجلس رقم (6) لسنة 2018 بنقل علي محمد حسن المطوّع من مجلس دبي الرياضي إلى المؤسسة وتعيينه أميناً عاماً لها.

ونصّ القرار رقم (3) لسنة 2018 على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بعضوية كل من: عبدالرحمن حارب راشد الحارب نائباً للرئيس والأعضاء: أحمد درويش القامة المهيري ود. عبدالعزيز محمد عبدالله الحمّادي وهدى عيسى عبدالله بوحميد وحمدة إبراهيم محمد عبيد وعبدالله علي عبدالرزاق المدني إضافة إلى أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة وأمين عام المؤسسة.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشرا في الجريدة الرسمية.